Sakaryalılar kırmızı beyazları giyip dev ekranda milli takım heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Sakaryalılar kırmızı beyazları giyip dev ekranda milli takım heyecanı yaşadı

Sakaryalılar kırmızı beyazları giyip dev ekranda milli takım heyecanı yaşadı
14.06.2026 10:10  Güncelleme: 10:16
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Sakarya'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını belediye binası önünde kurulan dev ekranda birlikte izledi. Kalabalık havadan görüntülendi.

Sakarya'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Avustralya karşılaşmasını kurulan dev ekran başında birlikte izledi. Oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki heyecan dolu mücadelesi, Sakarya'da yüzlerce vatandaş tarafından dev ekranda izlendi. Büyükşehir Belediye binasının bahçesine kurulan dev ekranda, vatandaşlar Türkiye-Avustralya karşılaşmasını hep birlikte izledi. Sabah namazının ardından meydanı doldurmaya başlayan futbol severler, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Belediye ekipleri, maçtan önce vatandaşlara çay, çorba ve su ikramında bulundu. Milli maç heyecanını birlikte yaşamak için akın eden yüzlerce vatandaşın oluşturduğu kırmızı beyaz görüntüler havadan görüntülendi.

"24 sene önce yaşadık bu heyecanı"

Uzun süren bekleyişin ardından tekrardan milli heyecanını yaşadığını ifade eden ve ailecek maçı izlemeye geldiklerini belirten Zeynep Olcay, " Gururluyduk, sabah erkenden kalktık ailecek geldik. İlk golü yemek bizi biraz üzdü tabi ama muvaffak olacağımıza inanıyoruz. Ben gurur duydum açıkçası. Bugünlerde birlikte olmayacağız da ne zaman birlikte olacağız? Mutluyum. Çocuklar bizden önce uyandı zaten. Biz 24 sene önce yaşadık bu heyecanı, benim çocukluğuma dair en güzel hatıralar o zamanlara aitti. Bu yüzden zevk ile kalktım geldim zaten. Umarım diğer maçlarda daha da kalabalık oluruz" dedi.

"Milli takım çok iyi bir performans sergilemedi"

Maçın ardından diğer 2 maçı kazanıp tur atlamak istediğini dile getiren Muhammet Harcan ise, "Milli takım çok iyi bir performans sergilemedi. Aynı anda rakip takım daha iyi defans yaptı. Allah'ın izni ile Paraguay ve Amerika maçında 6 puan alıp tur atlayacağız inşallah" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryalılar kırmızı beyazları giyip dev ekranda milli takım heyecanı yaşadı - Son Dakika

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