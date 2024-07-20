Sakarya'da Şehit Mehmet Sarı Voleybol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Şehit Mehmet Sarı Voleybol Turnuvası düzenlendi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düzenlenen Şehit Mehmet Sarı Voleybol Turnuvası'na Bolu, Düzce, Kocaeli ve ilçeden katılan 16 takım mücadele etti. Turnuvanın final maçında Yalpankaya takımı şampiyon oldu. Turnuva sonrasında yapılan konuşmalarda, organizasyonun gençler için toplumsal dayanışma oluşturacağı vurgulandı.

20.07.2024 21:00
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde "Şehit Mehmet Sarı Voleybol Turnuvası" düzenlendi.

Açmabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen turnuvaya Bolu, Düzce, Kocaeli ve ilçeden katılım sağlayan 16 takım kıyasıya mücadele etti.

Kocaali'nin Yalpankaya ve Koğukpelit mahalle takımları arasında oynanan final maçında Yalpankaya'nın şampiyonluğa ulaşmasıyla turnuva sona erdi.

Müsabakanın ardından konuşan Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, bu tür organizasyonların sosyal bir aktivite olmakla beraber, gençler için ilerleyen zamanlarda toplumsal bir dayanışma oluşturacağını düşündüğünü belirterek, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Açmabaşı Mahalle Muhtarı Ali Şirin de turnuvaya katılımın her yıl artmasının kendilerini mutlu ettiğini, her yıl daha iyisini yapmak için gayret ettiklerini anlatarak, destek veren herkese teşekkür etti.

Turnuvaya Düzce'den katılan Uğur Zobar ise turnuvanın kendilerini voleybol sporuna yaklaştırdığını belirterek, arkadaşlarıyla takım kurarak organizasyona katıldıklarını kaydetti.

Kupa finalinin ardından alanda bulunanlar horon oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakarya'da Şehit Mehmet Sarı Voleybol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da Şehit Mehmet Sarı Voleybol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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