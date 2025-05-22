Sakarya\'da Sporcuların Sağlığı İçin Önemli Protokol İmzalandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü arasında, kulüp bünyesinde lisanslı olarak spor yapan sporcuların düzenli sağlık kontrollerinin sağlanması amacıyla önemli bir protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde sporculara bilimsel temellere dayalı ücretsiz sağlık taramaları uygulanacak ve sağlıklı sporcu beslenmesi konusunda diyetisyen desteği sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sporun gelişimi ve sporcuların sağlığı için önemli bir adım atıldı. Kulüp Başkanı Enes Zengin ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir arasında imzalanan protokole göre bir yol boyunca kulüp bünyesindeki lisanlı sporcuların sağlık taramaları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca süre sonunda tarafların ortak mutabakatı ile protokolün süresi uzatılabilecek.

Protokol çerçevesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı olarak faaliyet gösteren tüm amatör ve profesyonel sporcular, tamamen ücretsiz olarak sağlık taramalarından geçirilecek. Genel sağlık muayenelerinden kardiyolojik ve ortopedik değerlendirmelere, solunum fonksiyon testlerinden kan tahlillerine, psikolojik testlerden beslenme danışmanlığına kadar geniş kapsamlı sağlık hizmetleri sporculara sunulacak. Ayrıca ilk yardım eğitimiyle sporcuların saha içi ve dışında sağlık konusunda daha bilinçli hareket etmeleri sağlanacak. İmzalanan protokol kapsamında sporcuların beslenmesine de takip edilecek. Diyetisyenler tarafından verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle, sporcuların performanslarını artıracak sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmaları hedefleniyor.

İmzalanan protokolün ardından bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, "Şehrimizde sporun ve sporcunun gelişmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. En önemlisi de sporcularımızın sağlığı ve onların gelişimi noktasında özel bir hassasiyet sergiliyoruz. Ben tekrar İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAKARYA