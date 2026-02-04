Kazımpaşa Spor Kompleksi gün sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serdivan Kazımpaşa'da inşa edilen spor kompleksinde çalışmalar son aşamaya geldi. 31 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen ve FIFA standartlarında hazırlanan tesisin son durumu havadan görüntülendi.

Proje kapsamında, 123 metre uzunluğunda ve 76 metre genişliğindeki sahada sentetik çim serim işlemleri tamamlandı. Granür serimi ve kale direklerinin montajının ardından saha müsabaka oynanabilir hale gelecek. Tesiste ayrıca 500+500 kişilik tribün imalatları, drenaj altyapısı, çevre duvarları ve tel örgü çalışmaları da bitirildi. Gece maçlarına imkan sağlayacak aydınlatma direklerinin montajının tamamlandığı komplekste, sistemin devreye alınması ve bazı ince işçiliklerin sürdüğü bildirildi. Tesis tamamlandığında amatör spor müsabakalarına ve spor okullarına ev sahipliği yapacak. - SAKARYA