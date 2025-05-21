Sakarya'da Yeni Spor Tesisi İçin İhale Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Yeni Spor Tesisi İçin İhale Tarihi Açıklandı

Sakarya\'da Yeni Spor Tesisi İçin İhale Tarihi Açıklandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile Kazımpaşa'da inşa edilecek yeni spor tesisinin ihalesinin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Tesis, gençlerin sporla bütünleşmesi ve sosyal hayatın renklendirilmesi amacıyla inşa edilecek.

21.05.2025 13:37  Güncelleme: 13:39
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle şehre sözünü verdiği bir spor tesisini daha hayata geçirmek için ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehre sözünü verdiği spor tesislerini bir bir kazandırmak için adımların atıldığının haberini veriyor. Son müjde ise Serdivan'ın en büyük nüfuslu mahallelerinden biri olan Kazımpaşa'ya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle şehrin birçok mahallesine futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yapımı için ihaleyi tamamlayan, Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzunun müjdesini kısa süre önce paylaşan Alemdar, Kazımpaşa'nın beklediği tarihi de açıkladı. Alemdar, 12 Haziran tarihinde mahallede 31 bin metrekarelik alana 123 metreye 76 metre ebatlarında sentetik çim saha, bin kişilik tribün, aydınlatmalar, soyunma odaları, otopark ve çevre düzenlemeleri için ihaleye çıkacaklarını açıkladı. Şehirde gençlerin sporla bütünleşmesi, sosyal hayatın zenginleşmesi ve Sakarya'nın yeniden ülkenin en başarılı sporcularının yetiştiren bir okul haline gelmesini hedeflediklerini söyleyen Alemdar, spor sahalarının birer birer şehrin dört bir noktasında yükseleceğini ifade etti. Alemdar, "Sakarya'da gençlerimizin sporla bütünleşmesi ve şehrimizin yeniden sporcu okulu olması için tesisleşme sözümüzü tutuyoruz. Biz biliyoruz ki başarının sırrı tesisleşmeden, yatırımdan geçiyor. Kapalı spor salonlarından, spor sahalarına, yüzme havuzu ve diğer adımlara kadar birçok yatırımımızın için ihale süreçlerini tamamlıyor, yapım aşamasına geçiyoruz. Serdivan Kazımpaşa'da inşa edeceğimiz spor tesisi için inşallah 12 Haziran Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

"Bu tesisler sayesinde gençlerimiz sporla yetişecek"

Yatırımla ilgili detayları paylaşan Alemdar, "Kazımpaşa'da 31 bin metrekare alan içerisinde gençlerimizi sporla bütünleştirecek, sosyal hayata zenginlik katacak, belki binlerce vatandaşımızın vakit geçireceği içerisinde çevre düzenlemesi, aydınlatmaları, soyunma odaları, tribünün yer alacağı bir tesis olacak. Bu tesisler sayesinde gençlerimiz sporla yetişecek, büyüyecek ve Türkiye'mizi gururla temsil edecek nice başarılı isimler biz inanıyoruz ki Sakarya'mızdan çıkacak" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya'da Yeni Spor Tesisi İçin İhale Tarihi Açıklandı - Son Dakika

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