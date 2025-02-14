Sakarya'dan Karate Şampiyonası Öncesi Moral Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakarya'dan Karate Şampiyonası Öncesi Moral Ziyareti

Sakarya\'dan Karate Şampiyonası Öncesi Moral Ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, 20-23 Şubat tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası öncesi sporculara moral ziyaretinde bulundu. Zengin, sporculara başarılar dileyerek, iyi derecelerle döneceklerine inandığını ifade etti.

14.02.2025 17:11  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Trabzon'da gerçekleştirilecek Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası öncesi bir motivasyon ziyareti daha yaptı. Sporculara başarılar dileyen Başkan Zengin, "Bizler sporcularımıza inanıyoruz, en iyi derecelerle şehrimize döneceklerdir. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Trabzon'da gerçekleştirilecek Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası öncesi bir motivasyon ziyareti daha gerçekleştirdi. Kulüp sporcularıyla bir araya gelen Zengin, sporculara moral verdi ve destek mesajlarını iletti. 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada toplamda 8 sporcu mindere çıkacak. Şampiyonada başarılı olan sporcular Milli takıma girmeye hak kazanacak. Ziyarette konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, "Karate 110 sporcumuz ile en iddialı olduğumuz branşlarımızdan biri. Disiplinli ve sıkı bir çalışmayla gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok başarıya imza atıyoruz. Şimdi önemli bir Türkiye Şampiyonası daha var. Bizler sporcularımıza inanıyoruz, en iyi derecelerle şehrimize döneceklerdir. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum" derken Kritik şampiyona öncesi değerlendirmelerde bulunan Karate Antrenörü Hikmet Şaha ise, "Oldukça sıkı ve programlı bir şekilde çalışıyoruz. İnanıyorum ki Milli takıma daha çok sporcu kazandıracağız. Burada sporcularımızla çok sağlıklı bir ortama sahibiz. İnşallah bu ruhu devam ettirirsek başarı kaçınılmaz olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Milli sporcu Zümra Rezzan İm'de, "Trabzon'da yine kürsüye çıkmak istiyorum. Hedefim ise Avrupa şampiyonu olmak, bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Bize desteklerini esirgemeyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar, Kulüp Başkanımız Enes Zengin, müdürlerimiz ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Türkiye, Trabzon, sakarya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya'dan Karate Şampiyonası Öncesi Moral Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:56:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'dan Karate Şampiyonası Öncesi Moral Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.