Sakarya Karate Takımı, 12 Sporcu ile Milli Takımda Yer Aldı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takım, büyük bir başarıya imza attı. Takımda yer alan 12 sporcu Milli Takım listelerinde yer aldı. Sakarya'nın başarılı sporcuları 13-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda Ay-Yıldızlı formayı dünya çapında temsil edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcularının minderdeki başarısı her geçen gün artarak devam ediyor. Birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan Büyükşehir'in karatecileri, Sakarya'ya yine milli gurur yaşattı. Takımımız, Türkiye'de yapılan en köklü ve prestijli karate organizasyonu olan 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda toplam 12 sporcusuyla milli takım kadrosunda yer aldı.

27 ülkeden 4 bin 270 sporcunun katılacağı dev organizasyona ay-yıldızlı formayla hem ülkemizi hem de şehrimizi temsil edecek Büyükşehirli karateciler, 13-15 Aralık tarihleri arasında mindere çıkacak. Büyükşehirli sporculardan, Fatih Şen, Yuşa Yaman Çakar, Zeki Tuna Güngören, Yağız Efe Güngören, Şeref Eren Özdemir, Umut Demirci, Beyzanur Kızılca, Burcu Naz Demirci, Sare Hacer Köse, Esila Köseler, Deniz Selin Çakırlar ve Meryem İrkin katılacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yaptığı açıklamada sporcularını kutlayarak, "Spora ve sporcuya yapılan yatırımların, disiplinli çalışmaların meyvelerini topluyor ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyoruz. Karate takımımız ulusal ve uluslararası organizasyonlarda gösterdiği başarılar sayesinde, 13-15 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası için milli takımımızın kadrosunda 12 sporcuyla yer alacak. Milli gurur yaşayacak sporcularımızı yürekten kutluyor, bu gururun yeni başarılar ve madalyalarla devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA