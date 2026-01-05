Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, 9 ve 11 Ocak tarihleri arasında Gürcistan'da gerçekleştirilecek Uluslararası Seri A karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcuları 9 ve 11 Ocak arasında Gürcistan'ın Tiflis şehrinde yapılacak olan Uluslararası Seri A karate Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Zorlu rakiplerine karşı Milli forma altında mücadele edecek sporculardan Emirhan Uygun 67 kilogramda, Şeref Eren Özdemir 84 kilogramda mücadele edecek. - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Büyükşehir'in karatecileri Gürcistan'da milli formayı terletecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.