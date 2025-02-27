Sakarya Kros İl Birinciliği'nde Atletizm Takımından Başarı - Son Dakika
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Sakarya Kros İl Birinciliği'nde Atletizm Takımından Başarı

Sakarya Kros İl Birinciliği\'nde Atletizm Takımından Başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, Sakarya Kros İl Birinciliği Yarışları'nda çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti. Yarışmada U14 ve U18 kategorilerinde birincilikler kazanıldı.

27.02.2025 14:10  Güncelleme: 14:12
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, Sakarya Kros İl Birinciliği Yarışları'nda şampiyonluk dahil birçok önemli başarı elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları Sakarya Kros İl Birinciliği yarışlarında ter döktü. 25 Şubat'ta Sakarya Atletizm pistinde gerçekleştirilen yarışlara, Sakarya'nın dört bir yanından sporcular katıldı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarışlarda, U14 Kızlar kategorisinde Betül Sena Tercan birinci, Ecem Şura Ünlü ikinci, Zeynep Erva Karaman üçüncü ve Esila Duru Şenol dördüncü oldu. Bir diğer kategori olan U14 Erkekler kategorisinde Ali Yuşa Kutun birinci, Mehmet Yasir Hoş beşinci olurken, U18 Erkekler kategorisinde ise Batın Mutluoğlu birinci ve Mert Metin üçüncü oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya Kros İl Birinciliği'nde Atletizm Takımından Başarı - Son Dakika

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