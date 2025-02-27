Sakarya Kros İl Birinciliği\'nde Atletizm Takımından Başarı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, Sakarya Kros İl Birinciliği Yarışları'nda şampiyonluk dahil birçok önemli başarı elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları Sakarya Kros İl Birinciliği yarışlarında ter döktü. 25 Şubat'ta Sakarya Atletizm pistinde gerçekleştirilen yarışlara, Sakarya'nın dört bir yanından sporcular katıldı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarışlarda, U14 Kızlar kategorisinde Betül Sena Tercan birinci, Ecem Şura Ünlü ikinci, Zeynep Erva Karaman üçüncü ve Esila Duru Şenol dördüncü oldu. Bir diğer kategori olan U14 Erkekler kategorisinde Ali Yuşa Kutun birinci, Mehmet Yasir Hoş beşinci olurken, U18 Erkekler kategorisinde ise Batın Mutluoğlu birinci ve Mert Metin üçüncü oldu. - SAKARYA