Sakarya\'nın Karate Sporcusu Türkiye Gençler Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcusu Bartın'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Gençler Karate Şampiyonası'nda 54 kiloda üçüncü oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Miraç Merve Keleş, Bartın'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Gençler Karate Şampiyonası'nda mindere çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcimiz, 54 kilogramda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. - SAKARYA
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