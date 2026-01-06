Sakaryalı sporcular 1 yılda 275 kez kürsüye çıktı - Son Dakika
Sakaryalı sporcular 1 yılda 275 kez kürsüye çıktı

06.01.2026 16:02  Güncelleme: 16:04
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu spor yatırımlarını ve elde edilen başarıları açıkladı. Kırsal mahallelerde inşa edilen spor sahaları ve amatör spor kulüplerine sağlanan desteklerle birlikte, Sakaryalı sporcular ulusal ve uluslararası müsabakalarda 275 madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içerisinde hayata geçirilen spor yatırımları ve sporcu başarılarına ilişkin verileri paylaştı.

Şehir genelinde başlatılan spor yatırımları kapsamında, özellikle kırsal mahallelerde çocuk ve gençlerin kullanımına sunulmak üzere inşa edilen 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahasında çalışmalar yüzde 80 seviyesine ulaştı. 2026 yılının ilk aylarında tamamlanması planlanan bu sahaların yanı sıra; Erenler, Sapanca, Kaynarca ve Adapazarı'nda 4 kapalı spor salonu, Arifiye'de ise Gençlik Merkezi ve yüzme havuzu projelerinin inşasına devam ediliyor.

Yerel spor faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 2025 yılında 24 farklı branşta faaliyet gösteren 165 amatör spor kulübüne toplam 18 milyon TL tutarında katkı sağlandı. Altyapı yatırımları çerçevesinde ise Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri yenilenerek modern standartlara uygun hale getirildi. Şehir ayrıca yıl içinde UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası ve Türkiye Off-Road Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Sporcular bir yılda 275 madalya kazandı

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki 96'sı milli olmak üzere toplam bin 243 sporcu, 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası arenalarda mücadele etti. Katılım sağlanan 126 farklı müsabakada Sakaryalı sporcular toplamda 275 madalya kazanarak sezonu tamamladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Sakaryalı sporcular 1 yılda 275 kez kürsüye çıktı
