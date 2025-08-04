Sakarya\'nın Sporcuları Ulusal Şampiyonalarda Başarı Elde Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün güreş ve bisiklet sporcuları ulusal şampiyonalarda kürsüye çıkarak, Sakarya'yı gururlandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları geçtiğimiz haftaya damga vurdu. 2 Ağustos'ta İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen 10. Geleneksel Yağlı Güreşler'de mindere çıkan Büyükşehirli pehlivanlardan Barış Bayav ve Muhammet Enes Kösemusul, yarıştıkları kategorilerde ikinci olarak gümüş madalyayı boyunlarına geçirdiler. 3 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleştirilen Davut Berber Ulusal Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda ise Büyükşehir'in minik sporcuları pedal çevirdi. U11 kategorisinde yarışan Murathan Küçükkara birinci, Burak Akın ise ikinci oldu. - SAKARYA