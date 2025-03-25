Sakarya\'nın Taekwondo Sporcuları Türkiye Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcuları, Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda kazandıkları derecelerle memleketlerine büyük bir gurur yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcuları, Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. 23 Mart tarihinde düzenlenen şampiyonada, +87 kilogramda mücadele eden Mehmet Ali Sağdıç Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Sporcularımızdan 68 kilogramda yarışan Fatih Canbaz ve Mehtap Satır ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceye giren sporcularımız Mehmet Ali Sağdıç, Fatih Canbaz ve Mehtap Satır'ı sergiledikleri performanstan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - SAKARYA