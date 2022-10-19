Sakarya spor haberleri... Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, 5'te 5 için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Sakarya spor haberleri... Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, 5'te 5 için sahaya çıkacak

19.10.2022 17:20
Sakarya spor haberleri... Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, 5'te 5 için sahaya çıkacak

Sakarya haberlerine göre Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, ligin 5. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek.

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, ligin 5. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenör Mehmet Fatih Işık, "Bu karşılaşmayı da kazanarak 5'te 5 ile yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında evinde konuk edeceği Trabzon Büyükşehir Belediyesi karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde ilk 4 haftayı kayıpsız geçen ve puan tablosunun zirvesinde yer alan büyükşehir, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 3 haftalık milli aranın ardından tekrar lige odaklanan büyükşehir, 22 Ekim Cumartesi günü Serdivan Spor Salonu'nda saat 17.00'da Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir'de Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık, mücadele için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti. Türk hentbolunun köklü ekiplerinden Spor Toto karşısında elde edilen galibiyetin çok değerli olduğunu ifade eden Işık, milli araya moralli girdiklerini, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni de mağlup ederek 5'te 5 ile yola devam etmeyi hedeflediklerini belirtti.

"3 kupadan en az 1 tanesini bu şehre getirmek istiyoruz"

Sakarya'da farklı bir spor kültürü olduğunu belirten Işık, "Dışarıdan gelmiş bir antrenör olarak bu durumu iliklerime kadar hissedebiliyorum. Sakarya halkının spora olan ilgisini ve alakasını bulunduğum her yerde görüyorum. Sakaryaspor'da şu an ligde iyi gidiyor. Spor branşları arasında şehrimizi en üst ligde temsil ediyoruz. Sporseverlerin maçlarda bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Türkiye Kupası, Süper Kupa ve lig kupasına talibiz. Bu 3 kupadan en az 1 tanesini bu şehre getirmek istiyoruz. Oyuncularımızda gerçekten farkında. Çok değerli, önemli oyuncularımız var. Sakarya'mıza lig şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz ama diğer kupalara da talibiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Trabzon, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya spor haberleri... Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, 5'te 5 için sahaya çıkacak - Son Dakika

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