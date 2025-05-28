Sakarya Taekwondo Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi\'nde 82 Madalya Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü alt yapı sporcuları, Akyazı'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakalarında mindere çıktı. Heyecan dolu anlara sahne olan müsabakalarda, temsilcilerimiz 43 farklı sıklette 82 madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü alt yapı sporcuları, Akyazı'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakalarına adeta damga vurdu. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda mindere çıkan temsilcilerimiz, 43 farklı sıklette 25 altın madalya, 26 gümüş madalya ve 31 bronz madalya olmak üzere toplamda 82 madalya kazandı. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği müsabakalara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü toplamda 100 sporcu ile katılım sağladı. - SAKARYA