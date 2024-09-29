Sakarya Voleybol Sultanlar Ligi Hedefliyor - Son Dakika
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Sakarya Voleybol Sultanlar Ligi Hedefliyor

Sakarya Voleybol Sultanlar Ligi Hedefliyor

Sakarya Voleybol, 2024-25 sezonunda Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor ve kadrosunu güçlendirdi.

29.09.2024 11:48
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KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

Sakarya'da 2019 yılında kurulan Sakarya Voleybol, ilk sezonunda mücadele ettiği Kadınlar 2. Ligi'ni yenilgisiz tamamlayarak Kadınlar 1. Ligi'ne çıktı.

Sultanlar Ligi'ne çıkma mücadelesi veren turuncu siyahlılar, bütçe ve sponsor sıkıntısı nedeniyle Temmuz 2023'te ligden çekilme kararı aldı.

Geçen sezon Kadınlar 2. Ligi'nde play-off finallerinde namağlup şampiyon olan Sakarya Voleybol, yeniden Karınlar 1. Lig'e yükseldi.

Kadrosunu 2'si yabancı 9 yeni transferle güçlendiren turuncu siyahlılar, 2024-25 sezonu sonunda Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmak için çalışmalar yapıyor.

Sakarya Voleybol, ligin ilk karşılaşmasını 6 Ekim'de sahasında Çanakkale Belediyespor ile oynayacak.

"Mütevazi bütçe"

Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, mütevazı bütçeyle mücadele ederek hedeflerine ulaşmayı ümit ettiklerini söyledi.

Bektaş, AA muhabirine, iyi ekip kurduklarını, antrenörlerin, sporcuların iki aydan beri ciddi efor sarf ettiğini anlatarak "Neden Sakarya, Sultanlar Ligi'nde olmasın? Bu, ilimiz adına ciddi prestij." dedi.

"Marka değerimiz Sakaryaspor'un ardından Sultanlar Ligi'nde de Sakarya Voleybol'un mücadele etmesi, çok güzel bir gösteri olur bizim için." ifadesinin kullanan Bektaş, Sakarya'da voleybolu "bir yerlere taşımaya" çalıştıklarını vurguladı.

Şehrin takıma sahip çıkması gerektiğini kaydeden Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zor oluyor ama inşallah iyi mücadeleyle katkıyla destekle herkesin bir arada olduğu bir ortamda daha da ileriye taşıyabiliriz diye düşünüyorum çünkü bu başarının geleceğine inanıyorum. Bu başarı sadece bizimle ilgili değil, şehrin de bu işe sahip çıkması lazım. Sakaryaspor, bizim en büyük marka değerimiz, onun yanında bütün branşlarımızı sırasıyla başarılı şekilde Sakarya ismiyle temsil etmemiz lazım. Ligin belki en mütevazı kadrosuna sahip ama en iddialı takımı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu senenin sonunda hep beraber Sultanlar Ligi'nde Sakarya Voleybol olarak mücadele edeceğimize inanıyorum."

Başantrenör İdris Demir de geçen seneki kadronun yarıya yakınını koruduklarını, yeni oyuncularla takviye yaptıklarını anlatarak, "Genç ve dinamik bir takım. Hala 1-2 mevkide belki transfer yapma durumumuz var. Yukarıları zorlayabilecek bir takım olduğumuzu, öyle bir oyun performansı ortaya koyduğumuzu görürsek belki yeni planlar yapabiliriz.İnşallah muvaffak oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, sakarya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Voleybol Sultanlar Ligi Hedefliyor - Son Dakika

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