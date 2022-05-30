Sakarya Voleybol, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Sakarya Voleybol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, yaptığı açıklamada, çalışmaların koç İdris Demir ve Erol Güdüloğlu tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Mevcut oyuncular Elvan Alpar, Dilara Yılmaz, Ahsen Çakmak, Müge Örencik ve 1 yıl aradan sonra Esma Yaşar Turgut ile yola devam etme kararı aldıklarını aktaran Bektaş, "Dış transferde geçen sezon Göztepe forması giyen pasör Gizem Koçak ve Çanakkale Belediye'de oynayan pasör Özlen Tuğral, Mert Grup Sigorta forması giyen orta oyuncu Yasenya Hamurcu ile anlaşma sağlandı." ifadesini kullandı.

Bektaş, transferlere geçen sezonu İsviçre'de geçiren Kanadalı pasör çaprazı Natasha Calkins ile devam ettiklerini belirterek, "Bu sezon inşallah seyir zevki yüksek, yarışmacı kadro kurarak hedefimize ulaşmak niyetindeyiz. Desteklerini esirgemeyen ve bir an önce sezonun başlamasını bekleyen seyircilerimizle kavuşmayı bekliyoruz." dedi.