Sakaryalı Boksör Ece Asude Ediz, Türkiye İkincisi Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks sporcusu, Samsun'da düzenlenen Hamdi Yıldırım U-22 Türkiye Kadınlar ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boks sporcusu Ece Asude Ediz, 15-22 Nisan arasında Samsun'da düzenlenen Hamdi Yıldırım U-22 Türkiye Kadınlar ferdi Boks Şampiyonası'nda ringe çıktı. 57 kilogramda mücadele eden sporcu, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. - SAKARYA
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