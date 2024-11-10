Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şemöz
Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Volkan Egri dk. 90+1), Murat Cem Akpınar (Emre Demir dk. 40), Andrade, Rayane, Cebrail Karayel, Muhammed Himmet Ertürk (Mustafa Pektemek dk. 46), Louis (Engin Can Aksoy dk. 90+2), Salih Dursun, Smion (Totre dk. 75)
Yedekler: İsmail Çipe, Kahraman Demirtaş, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Ali Uğurhan Uğurlu
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Ondele, Filipe (Onur Öztonga dk. 90+12), Beridze (Barış Alıcı dk. 74), Yusuf Cihan Çelik (Mijo Caktas dk. 74), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Alves dk. 74), Mendes (Furkan Gedik dk. 90+6), Ahmet Oğuz
Yedekler: Harun Tekin, Ahmet Sağat, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Gol: Beridze (dk. 35) (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Emircan Altıntaş (dk. 56) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sagat, Barış Alıcı, Muharrem Cihan, Filipe (Kocaelispor), Salih Dursun, Erdi Dikmen, Mustafa Pektemek (Sakaryaspor) - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor 1-0 Kocaelispor'a Yenildi - Son Dakika
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