Sakaryaspor, iyi futbolla Süper Lig'e yükselme peşinde - Son Dakika
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Sakaryaspor, iyi futbolla Süper Lig'e yükselme peşinde

30.09.2022 11:10
Sakaryaspor, iyi futbolla Süper Lig'e yükselme peşinde

Sakaryaspor, 10 yıl aradan sonra yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de iyi futbolla başarılı sonuçlar alıp, Süper Lig'e çıkmayı arzuluyor.

Sakaryaspor, 10 yıl aradan sonra yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de iyi futbolla başarılı sonuçlar alıp, Süper Lig'e çıkmayı arzuluyor.

En son 2011-2012 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, o dönem ilk 6 haftada sadece 1 maçta galibiyet elde ederek 17. sırada yer aldı.

Bu sene 10 yıl önceki sezona göre daha iyi başlangıç yapan yeşil-siyahlılar, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ilk 6 haftayı 9 puanla 6. sırada tamamladı.

İyi futbol oynayarak şampiyon olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, ligin 7. haftasında yarın ağırlayacağı Yeni Malatyaspor'u yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Püren: "Korkulan bir takım haline geldik"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, AA muhabirine, ligin uzun bir süreç olduğunu, takımların iyi başlayıp küme düşebildiğini ya da kötü başlayıp şampiyon olabildiğini söyledi.

Transfer döneminin ligin içerisine sarkmasından dolayı gelen oyuncuların takıma adaptasyon sürecinin devam ettiğini anlatan Püre, doğru yolda olduklarını, çok iyi noktaya geleceklerini kaydetti.

Püren, sezon başı itibarıyla birçok etmenle ilgilendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Tabii ki hedefimiz bir üst lige çıkmak, şampiyon olmak, üst sıralarda yer almak. Bununla birlikte iyi futbol oynamak. Bunlar talepler, beklentiler ya da dışarıya verdiğimiz mesajlar ama şu anda realite üzerinden konuşabiliriz. Rakiplerimizin ligdeki 6 haftalık performanslarını değerlendirdiğimizde, kendi oyun formatımıza da baktığımızda, 6 maçın 6'sını da kazanabilirdik. 3'ünü kazandık, 3'ünü berabere bitirebilirdik. Ligimizde böyle gelgitli maçlar oluyor ama tarttığımda takımın şu anda hedefe oynaması, hedefin içinde olması gerekiyor. Bence korkulan bir takım haline geldik."

"Hedefe giden bir takım olacağımıza eminim"

Camia olarak süreci en iyi şekilde yönetmek için çalıştıklarını ifade eden teknik adam, "Burası çok keyifli, çok heyecanlı. Gerçekten mutlu olduğumuz bir yer burası. O yüzden burada taraftarımızın coşkusuyla, kendi heyecanımızla beraber hedefe giden bir takım olacağımıza eminim." dedi.

Püren, ligin zorluğuna işaret ederek, "Bu ligin keyifli hale gelmesinin en büyük sebebi, alt üst ayrımının olmaması. Geçen sene play-off finali oynayan takım ile düşen takım arasında 3 galibiyet farkının olması ligi çok zevkli hale getiriyor. O yüzden biz rakiplerimizin sıralamadaki yerlerine bakmıyoruz; rakiplerimizin analizini yapıyoruz, tehlikeli olabilecekleri ya da verdikleri boşlukları tespit edip her maç aynı konsantrasyonla oynuyoruz. Bu da bizim maça olan stabil konsantrasyonumuzu sağlamış oluyor." ifadelerini kullandı.

Bu hafta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacaklarını anımsatan Püren, taraftarlarının da desteğiyle kazanmak için oynayacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, iyi futbolla Süper Lig'e yükselme peşinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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