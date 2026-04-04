Sakaryaspor 2-2 Berabere Kaldı

04.04.2026 21:58
Sakaryaspor, İstanbulspor ile berabere kalmanın üzüntüsünü yaşıyor; galibiyet kaçtı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dalcı, galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi.

Mustafa Dalcı, sahalarında kazanmaları gereken maç oynadıklarını belirterek, "Oyunumuz, planımız, çalıştığımız opsiyonlarımız kazanmak adınaydı. Ön alan baskılarıyla oyunu domine etmek gibi planımız vardı. Maçın başından sonuna kadar, önde basan, agresif oynatmayan, kazandığı toplarda geçiş oyunlarını oynayan anlayışımız vardı." diye konuştu.

Pozisyonlar ürettiklerini, pozitif ve coşkulu oynadıklarını dile getiren Dalcı, "Maçı, başından sonuna kadar domine ettik. Belki pozisyon vermeden 2 gol yemiş olmamız ve sonuna kadar hak ettiğimiz maçta 1 puan almamız bizi derinden üzdü. Ligin sonuna kadar asla bırakmadan, vazgeçmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise Sakaryaspor'un konumundan dolayı maçın zor olacağını bilerek geldiklerini söyledi.

Karşılaşmada rakiplerinin baskısına cevap verdiklerini belirterek, "Sakatlık konusunda sorunlar yaşıyoruz. Hiçbir zaman tam kadro çıkamadık. Mutluyuz, 1 puan aldık." diye konuştu.

Ligde kalma mücadelesi verdiklerini anlatan Öztürk, sonraki maçlarda gerekli puanları almak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

