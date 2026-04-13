Sakaryaspor 2. Lige Düştü

13.04.2026 22:13
Sakaryaspor, Esenler Erokspor'a 2-1 yenilerek sezonun bitimine 3 hafta kala 2. Lige düştü.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olan Sakaryaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala alt lige düştü.

Sakarya temsilcisi, ligin üçüncüsü Esenler Erokspor ile Sakarya Yeni Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Sakaryaspor'un sezonun bitimine 3 hafta kala Nesine 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

4 sezon aradan sonra 2. Lige düşen Sakaryaspor, bu sezon 35 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 18 mağlubiyet alarak 33 puan topladı.

Yeşil siyahlı ekip, 2021-22 sezonunda şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
