Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Can Sokullu, Halil İbrahim Pehlivan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını işaret etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, 5. tura yükseldi.

Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber

Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli

Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?

Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!

"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?