Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Dura
Sakaryaspor: İsmail Çipe, Erdi Dikmen, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 82 Volkan Egri), Fernando (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Aabid, Cebrail Karayel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 72 Emre Demir), Saint-Louis (Dk. 46 Mamadou), Simon (Dk. 81 Totre)
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Vorobjovas (Dk. 88 Abdullah Dijlan Aydın), Emir Kaan Gültekin, Ethemi, Coly, Kerem Şen (Dk. 77 Jackson), Diarra (Dk. 77 Sambissa), Özcan Şahan (Dk. 63 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Loshaj (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Ali Yaşar
Goller: Dk. 37 Murat Cem Akpınar, Dk. 61 Fernando, Dk. 90+3 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 42 Ethemi (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Loshaj, Dk. 72 Ethemi, Dk. 74 Diarra, Dk. 90+3 Coly (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 63 Cebrail Karayel, Dk. 66 Simon, Dk. 88 Bülent Uzun, Dk. 89 İsmail Çipe (Sakaryaspor)
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor 3-1 İstanbulspor'u Geçti - Son Dakika
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