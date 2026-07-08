Sakaryaspor 3 Yeni Transfer Yaptı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, kadrosuna 3 yeni oyuncu kattığını açıkladı.

2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'den düşen Sakarayspor, 3 yeni oyuncuyu renklerine bağladığını açıkladı. 3 Temmuz tarihinde gerçekleşen kongrede Ümit Bozkurt ile anlaşmaya vardığını açıklayan yeşil-siyahlı yönetim, yeni teknik direktörün ardından oyuncu transferleri ile sezona hazırlanıyor. Yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Erzurumspor FK forması giyen 28 yaşındaki sağ bek Salih Sarıkaya'yı, kariyerinde Karşıyaka ve Vanspor FK gibi takımlarda forma giyen, son olarak Mardin 1969 Spor'da şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Barış Sağır ve son olarak Isparta 32 Spor'da gösterdiği performansla dikkat çeken 28 yaşındaki Abdulkerim Canlı'yı renklerine bağladığını açıkladı. - SAKARYA