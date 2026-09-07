Sakaryaspor A Takım'ına akademiden 5 genç oyuncu dahil edildi - Son Dakika
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Sakaryaspor A Takım'ına akademiden 5 genç oyuncu dahil edildi

Sakaryaspor A Takım\'ına akademiden 5 genç oyuncu dahil edildi
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Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde yetişen 5 genç futbolcu, Sakaryaspor A Takım kadrosuna seçildi. Erdem Dağlı ve Ayberk Açıkgöz, 1461 Trabzon deplasmanında 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

Sakarya'da Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde faaliyet gösteren Sakaryaspor Futbol Akademisi'nde yetişen 5 genç oyuncu Sakaryaspor A Takım kadrosuna dahil edildi.

Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde gelişimlerini sürdüren 5 genç futbolcu profesyonelliğe ilk adımı atarak A Takım kadrosuna seçildi. A Takım'a 2007 doğumlu kaleci Mehmet Yusuf Can, 2008 doğumlu forvet Yunus Emre Tekerci, 2007 doğumlu kanat forvet Ayberk Açıkgöz, 2007 doğumlu sol bek Erdem Dağlı ve 2008 doğumlu orta saha oyuncusu Baran Baranır seçildi. A Takım kadrosuna dahil edilen genç oyunculardan Erdem Dağlı ve Ayberk Açıkgöz, sezonun ilk maçı olan 1461 Trabzonspor deplasmanında Sakaryaspor'un 18 kişilik maç kadrosunda kendilerine yer buldu. Genç futbolcular A Takım bünyesinde forma mücadelesi verecek.

Kaynak: İHA

1461 Trabzon, Sakaryaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor A Takım'ına akademiden 5 genç oyuncu dahil edildi - Son Dakika

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