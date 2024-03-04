Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

- Sakaryaspor, Adanaspor mesaisine başladı
SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Sakarya ekibinin antrenmanı, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.
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