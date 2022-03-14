Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde

14.03.2022 15:54
Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 65 puanla lider durumda bulunan Sakaryaspor, olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenen Adıyaman FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 65 puanla lider durumda bulunan Sakaryaspor, olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenen Adıyaman FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta en yakında rakibi 1461 Trabzon'un 4 puan önünde 65 puanla lider konumda bulunan Sakaryaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Adıyaman FK müsabakasının çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sakaryaspor, geride kalan 29 haftada 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Rakip Adıyaman'ın ise söz konusu süreçte 9 galibiyet, 2 beraberlik, 18 yenilgisi bulunuyor.

Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmadan galip gelerek hem 3 puan almayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı istiyor. - SAKARYA

Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde
Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde
Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde
Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde
Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Sakaryaspor, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 16:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement