Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında evinde karşılaşacağı Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalıştı.

Yeni transfer Muhammed Himmet Ertürk'ün de yer aldığı idmana, sakatlığı süren Dino Ndlovu katılmadı. Ayrıca Rajko Rotman ve Nsana Simon da idmanda yer almadı.

Antrenmanı ziyaret eden ilkokul öğrencileri, sohbet ettikleri Şanlı ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Sakaryaspor, 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK karşılaşması 18 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.