Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK\'yı 3-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, "İkinci yarıda sahada mutlak mücadele vardı. Rakibin bu kadar çok fazla yüklenmesi, oyuncularımızın ikinci yarıdaki mücadele gücü, oyunun sonucunu bu hale getirdi." dedi.
Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, erken gol bulup ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 önde gittiklerini belirtti.
Rakip takımın bugün tedbirlerini ve oyundaki güçlerini kullanmak için sahada var gücüyle baskı uyguladığını anlatan Karslı, bu baskıyı beklediklerini ama oyuncuların bunu saha içerisinde çok kavrayamadığını söyledi.
Karslı, bu durumu Bodrum FK maçında da yaşadıklarına değinerek, şunları kaydetti:
"Bu, olağan bir şey. Baskıya cevap verme konusunda biraz geç kalmış olabiliriz. Biraz çok fazla gömüldük gibi göründü. Topa sahip olamadık. İşte o zaman diğer faktörler devreye girdi. Neydi onlar? Oyuncuların alandaki yerlerinin değişimi, pas yapabileceğimiz toplara daha çok sahip olmamız için alanlardaki yerlerimizi kapatmak, top tutacak oyuncuların sahaya yayılımını iyi yapmak gibi. Sürece yaydık, o süreç içerisinde kaza golü de yedik. Daha da kötüsü olabilir miydi, olabilirdi ama olmaması için ikinci yarıda sahada mutlak mücadele vardı. Rakibin bu kadar çok fazla yüklenmesi, oyuncularımızın ikinci yarıdaki mücadele gücü, oyunun sonucunu bu hale getirdi."
Ahlatcı Çorum FK cephesi
Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, müsabakaya hafta başından beri iyi çalıştıklarını ancak maçın başında duran toptan gol yediklerini dile getirdi.
Seyircisi önünde oyuna iyi başlayan Sakaryaspor gol atınca 20'nci dakikalara kadar toparlanmakta zorlandıklarını aktaran Özbalta, "Bir iki kere kaleye ciddi şekilde gittik, pozisyona girdik ama oradan sonra dengelendi oyun. İlk yarı biterken de yine birkaç gol olabilecek net pozisyon oldu." diye konuştu.
Özbalta, ikinci yarı oyuna bambaşka senaryoyla çıktıklarına, oyunu domine edip rakip takımın yarı sahasında oynadıklarına işaret ederek, şunları söyledi:
"Orada da istediklerimizi uygulayan oyuncu arkadaşlarımız, pozisyonlarımız var. Yani 1-0'ken çevirecektik. 2-0 olunca oyuncular yine çevirme çabası içindelerdi ve bırakmama çabaları ileriye dönük beni son derece umutlandırdı ve mutlu etti. Çünkü hemen hemen 3,5 aydır beraberiz. Onlara hem taktiksel disiplin hem de oyunu bırakmamayla alakalı psikolojik anlamda bayağı dokunuşlar yapmışız ve arkadaşlarımız da buna cevap vermiş. O anlamda çok sevindim. Tabii ki burada kazanan bir takım var. Sakaryaspor'u tebrik etmek lazım."
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