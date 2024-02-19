Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
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Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü

Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK\'yı 3-1 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, evinde ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerek sezonun ikinci devresindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Sakarya temsilcisi, ikinci yarıda oynadığı 6 maçta 7 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. 23. haftayı 40 puanla 5. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı takım, lider Eyüpspor'a konuk olacak.

19.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23. haftada evinde ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenerek, sezonun ikinci devresindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

İkinci devreye evinde Göztepe'ye 2-1 yenilerek başlayan Sakarya temsilcisi, sonraki hafta ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu.

Dış sahada Ümraniyesporla 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, evinde ağırladığı Teksüt Bandırmaspor'u 1-0'la geçti.

Ligin 22. haftasında Bodrumspor'la golsüz berabere kalan Sakaryapor, 23. haftada evinde Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenmeyi başardı.

Böylece sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Sakarya ekibi, 23. haftayı 40 puanla 5. sırada tamamladı.

Sakarya temsilcisi, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısındaki 6 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 7 gol gördü.

Yeşil siyahlı takım, ligin 24. haftasında ilk devrede 2-0 mağlup ettiği lider Eyüpspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
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