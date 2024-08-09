Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçında teknik sorun yaşandı - Son Dakika
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Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçında teknik sorun yaşandı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında yayıncı kuruluş kaynaklı yaşanan teknik sorun sebebi ile maçın canlı yayında aksaklık yaşanırken, Sakaryaspor konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.

09.08.2024 22:31
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor- Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında yayıncı kuruluş kaynaklı yaşanan teknik sorun sebebi ile maçın canlı yayında aksaklık yaşanırken, Sakaryaspor konunun takipçisi olacaklarını açıkladı..

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun açılış maçında Sakaryaspor, Pendik Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Yayıncı kuruluş kaynaklı yaşanan teknik sorunlar sebebi ile maçın ilk yarısının yayını cep telefonundan yapıldı. Maçı izlemek için televizyon başına geçen taraftarlar ise yaşanan duruma tepkilerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile dile getirdi. Sakaryaspor, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Sakaryaspor taraftarları, 2024-2025 sezonundaki ilk maçımız olan Keçiörengücü karşılaşmasının ilk yarısında, yayıncı kuruluş kaynaklı teknik sorunlar nedeniyle yayın akışında bazı aksaklıklar yaşanmıştır. Bu durumdan dolayı maçın ilk yarısını takip etmek isteyen taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetten ötürü üzüntülerimizi bildiririz. Yayıncı kuruluştan aldığımız bilgilere göre, yaşanan teknik problemin kaynağı hızla tespit edilerek çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Gerekli müdahaleler yapılmış olup, ikinci yarının sorunsuz bir şekilde yayınlanabilmesi için tüm çabalar gösterilmektedir. Bu tür aksaklıkların bir daha yaşanmaması adına hem kulübümüz hem de yayıncı kuruluş, gerekli tedbirleri alacak ve süreç yakından takip edilecektir. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. Sakaryaspor olarak, konunun takipçisi olacağımızı bildiririz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçında teknik sorun yaşandı - Son Dakika

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