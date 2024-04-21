Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Samet Özkul, Ferhat Çalar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Dk. 59 Kasongo), Burak Süleyman (Dk. 71 Dimitrov), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Samed Onur), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 86 Koray Kılınç), Del Valle (Dk. 59 Sinan Kurt), Oğuz Yıldırım
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 82 Erkan Eyibil), Bardhi, Görkem Bitin (Dk. 65 Melih İnan), Camara (Dk. 46 Ariyibi), Selim Ilgaz (Dk. 46 Dembele), Mikail Okyar (Dk. 76 Şahverdi Çetin), Uğur Akdemir, Ahmet Kesim
Goller: Dk. 18 ve 45 Del Valle (Sakaryaspor), Dk. 66 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 26 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 89 Şahverdi Çetin (Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının ardından düşme hattında olmanın üzüntü verici olduğunu belirtti. Demirel, takımın mücadelesinden memnun olduğunu ancak skordan üzgün olduğunu söyledi. Düşme hattından kurtulmak ve en iyi yerde bitirmek istediklerini vurguladı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, maçta yedikleri basit hataların üzücü olduğunu belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise hakkıyla aldıkları 3 puanı korumaları gerektiğini söyledi. Karslı ayrıca daha coşkulu bir taraftar grubunun katılımını beklediklerini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından, 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' vizyonu çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti ve futbolda verilen cezalar hakkında konuştu. Koç, Fenerbahçe'nin son 10 yılda başına gelen olaylara dikkat çekerek, takımdan takıma muamelelerin son derece değişik olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet'in Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini ancak takımın Avrupa'dan elenmesinden dolayı buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Koç, ayrıca Fenerbahçe'nin her branşta zirveye oynadığını ve bu başarının devam etmesini istediklerini belirtti.
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