Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti

Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü\'nü 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Del Valle'nin attığı gollerle öne geçen Sakaryaspor, Melih İnan'ın golüne engel olamadı. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Burak Süleyman ve Şahverdi Çetin oldu.

21.04.2024 21:59
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Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Samet Özkul, Ferhat Çalar

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Dk. 59 Kasongo), Burak Süleyman (Dk. 71 Dimitrov), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Samed Onur), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 86 Koray Kılınç), Del Valle (Dk. 59 Sinan Kurt), Oğuz Yıldırım

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 82 Erkan Eyibil), Bardhi, Görkem Bitin (Dk. 65 Melih İnan), Camara (Dk. 46 Ariyibi), Selim Ilgaz (Dk. 46 Dembele), Mikail Okyar (Dk. 76 Şahverdi Çetin), Uğur Akdemir, Ahmet Kesim

Goller: Dk. 18 ve 45 Del Valle (Sakaryaspor), Dk. 66 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 26 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 89 Şahverdi Çetin (Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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