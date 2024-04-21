Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü\'nü 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Buruk bir mutluluk yaşıyoruz'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet'in Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini ancak takımın Avrupa'dan elenmesinden dolayı buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Koç, ayrıca Fenerbahçe'nin her branşta zirveye oynadığını ve bu başarının devam etmesini istediklerini belirtti.