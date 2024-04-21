Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti - Son Dakika
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Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti

Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü\'nü mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, maçta yedikleri basit hataların üzücü olduğunu belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise hakkıyla aldıkları 3 puanı korumaları gerektiğini söyledi. Karslı ayrıca daha coşkulu bir taraftar grubunun katılımını beklediklerini ifade etti.

21.04.2024 22:57
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- Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Rakiplerimizin puanlar kaybettiği bu haftada bizim için alacağımız her puanın önemi çok fazlaca değerliydi. Sakaryaspor gibi güçlü bir takıma iki tane basit hatayla yediğimiz gol haliyle bizi üzdü. Maçı çevirebilmek için bütün opsiyonlarımızı devreye soktuk, fırsatlar da yakaladık. Özellikle son 20 dakikada yaklaştığımız pozisyonlar oldu ama bunları etkili şekilde kullanamadık. Oyuncularımın da bu güçlü deplasmanda verdiği mücadele, özellikle ikinci yarıda gösterdikleri çaba bizi için çok değerliydi. Bu gücü ortaya koymaya devam edersek, bundan sonraki maçlarda kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Hakkıyla aldığımız bir 3 puan"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, "Pas oyununda, top oyununda, geçişlerde başarılıydık. Sonradan oyunun resmi değişti. Rakibin oyuna kattığı oyuncular bizim oyuncu değişikliğimiz, biraz oyunun dengesini değiştirdi. Hakkıyla aldığımız bir 3 puan ama korumamız gereken bir skor var, bunu da oyunla sağlayacağız. Tabii oyuncuların mücadele gücünün ortaya çıkmasını bekliyoruz böyle bir durumda. Atmosfer iyiydi ve bunu değerlendirebilecek oyuncularla biz sahaya çıktık. Oyunun geneli bizim sürekli kazanma ihtiyacımızı karşılayacak porsiyona doğru götürdü. Buraya gelirken mutlak 3 puan için geldiler. Cünkü onların da önlerindeki rakiplerin kaybedeceği puanlara göre yukarıda bir şey çabalama gayeleri vardı" diye konuştu.

"Daha coşkulu bir taraftar grubunun katılımını bekliyoruz"

Taraftar hususuna değinen Karslı, "Son haftalarda içeride oynayacağımız bir maçımız kaldı. Buna da bugünkü gibi bir seyirci grubunun değil de daha coşkulu bir taraftar grubunun katılımını bekliyoruz. Bizim ya da oyuncuların sahada göstermiş oldukları mücadelenin yakıtı taraftarın gücüdür. Bu yakıta da bizim ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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