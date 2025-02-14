- Sakaryaspor, Ankaragücü mesaisine başladı
SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon ve dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Sakaryaspor, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor Ankaragücü Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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