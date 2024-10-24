Sakaryaspor Bandırmaspor\'a Hazırlanıyor

Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.
Yeşil-siyahlılar, 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı Mersin bölgesinden hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. - SAKARYA
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