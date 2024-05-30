Sakaryaspor-Bodrumspor Maçı Şehir Meydanında Coşkuyla İzleniyor

Spor

Sakaryaspor-Bodrumspor maçına gidemeyen ve yeşil-siyahlı takıma gönül veren binlerce taraftar şehrin merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekranda maçı adeta stat atmosferinde coşkuyla izliyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında gerçekleşen Trendyol 1. Lig Play-off final maçına gidemeyen taraftarlar için Sakarya Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Meydandan maçı izleyen binlerce taraftar, tezahüratta bulunarak ekran başında takımı desteklemeye devam ediyor. Meşaleler ile tezahüratların eksik olmadığı meydanda adeta stat atmosferi yaşanıyor. - SAKARYA