Sakaryaspor Boluspor\'a Hazırlanıyor

- Sakaryaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı, dinamik ısınma çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.
Yeşil-siyahlılar, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da Boluspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
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