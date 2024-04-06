Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Kadir Beyaz, Sabri Öğe
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo (Dk. 74 Dino), Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman (Dk. 74 Dimitrov), Murat Cem Akpınar, Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 66 Sinan Kurt), Del Valle (Dk. 54 Çağlayan Menderes), Erdi Dikmen, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 74 Oğuz Yıldırım)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 76 Camara), Berk Yıldız (Dk. 61 Tunahan Çiçek), Gigic (Dk. 68 Hüsamettin Yener), Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Vusal Iskandarlı), Diarrassouba (Dk. 46 Nogueira Junior)
Goller: Dk. 3 Del Valle, Dk. 43 Roshi (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 45+2 Rotman, Dk. 62 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 56 Berk Yıldız, Dk. 61 Onur Ulaş (Boluspor)
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Boluspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek, "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 52 sürücüye toplam 123 bin 266 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi. İlçe Jandarma ekipleri ise 90 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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