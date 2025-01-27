Sakaryaspor Burak Çoban\'ı Transfer Etti

Spor

Sakaryaspor, Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor. Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA