Sakaryaspor Caner Erkin ile Anlaştı - Son Dakika
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Sakaryaspor Caner Erkin ile Anlaştı

Sakaryaspor Caner Erkin ile Anlaştı
01.07.2025 18:59
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Sakaryaspor, tecrübeli sol bek Caner Erkin ile sözleşme imzaladı. Hedefid 1. Lig'de başarı.

SAKARYASPOR tecrübeli sol bek Caner Erkin ile sözleşme imzaladı.

1'inci Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Stoper Sadık Çiftpınar ile anlaşma sağlayan yeşil-siyahlı kulüp bugün ise tecrübeli sol bek Caner Erkin ile anlaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Caner Erkin kendisini Sakaryaspo'lu yapan sözleşmeye imza attı. Transferin detayları açıklanmadı.

Caner Erkin burada olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, Sakaryaspor'u hak ettiği noktaya getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor Caner Erkin ile Anlaştı - Son Dakika

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