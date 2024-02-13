Sakaryaspor, Çorumspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor, Çorumspor maçına hazırlanıyor

Sakaryaspor, Çorumspor maçına hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Çorumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Antrenmanda minik taraftarlar da futbolcuları yakından izleme fırsatı buldu. Sakaryaspor, Çorumspor maçından 3 puan almayı hedefliyor.

13.02.2024 22:20  Güncelleme: 22:21
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- Sakaryaspor, Çorumspor mesaisinde

SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk edeceği Çorumspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını minik taraftarlar ise yakından izledi.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve istasyon çalışması ile devam etti. Antrenman taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmanda futbolculara sürpriz yapan ilkokul öğrencileri, yeşil-siyahlı futbolcuları yakından izleme fırsatı buldu.

Sakaryaspor, 18 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Çorumspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

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