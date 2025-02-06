Sakaryaspor'da Dalcı ile yollar ayrıldı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Sakaryaspor, 29 Ocak'ta takımın başına getirdiği Dalcı ile hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçından 1-1'lik skorla sahadan ayrılmıştı.

Takımın başına İlker Püren getirildi

Kulüpten yapılan bir başka açıklamada ise "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin İlker Püren" ifadesine yer verildi.