Sakaryaspor\'da Kazanma Alışkanlığı Başlıyor

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Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, bu sezon ilk kez iki maçı üst üste kazandıklarını belirterek, "Bu bize aslında kazanma alışkanlığını da beraberinde getirdi. Bundan sonraki süreçte her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Coşkumuzu sahaya yansıtacağız. Ligin sonunda çok farklı hikayeler çıkacak. Bunu hep beraber göreceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'de küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sakaryaspor ile 6 Şubat tarihinde anlaşan Teknik Direktör İlker Püren, yeşil-siyahlı takıma bu sezon bir ilki yaşattı. Püren yönetiminde son iki maçı kazanan Sakarya ekibi, aldıkları altın değerindeki puanlarla moral buldu. İkinci kez takımın başına geçen Teknik Direktör İlker Püren, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Takımı ve camiayı daha öncesinde tanıyor olmam büyük bir avantajdı"

Camiayı tanımasının avantaj olduğunu ifade eden İlker Püren, "Yeni geldiğimiz süreçte oyuncuları ve bu camiayı tanıyor olmam burayla aslında daha öncesinde bütünleşmiş olmamız benim ve takım içinde büyük bir avantajdı. Bu avantajı kullanıyoruz aslında. Oyuncularımızla özellikle top rakipteyken nasıl pozisyon almaları gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapabildik. Çünkü top bizdeyken nasıl oynayacağımızı çalışmak biraz daha zaman istiyor. Bu zaman tabii ki çok çalışılması gereken bir süreç olduğu için tercihimiz top rakipteyken ne yapmamız gerektiğiyle alakalıydı. Oyuncuların isteği, arzusu bu maçları kazandırdı diyebilirim. Birlikte bir aile havasında, gerçekten birbirine inanmış bir grup var ama sadece bir ateşe, kıvılcıma ihtiyaçları vardı. O kıvılcımı ve ateşi aldıklarını düşünüyorum. Birbirleriyle olan diyalogları çok iyi. Özellikle her maçtan önce teknik adamın çıkıp takımı motive etmesi, onlarla bir şey konuşması gerekiyor. Her maçta bu mümkün olmuyor. Çünkü yeni kelimeler yani onları o işe inandıracak hikayeler bulmak çok zor oluyor. Bunu kolaylaştıran ise oyuncunun işin içinde olması. Mesela daha yeni gelen oyuncular olmasına rağmen maç öncesinde öyle motivasyon konuşmaları, takımı öyle ateşleyici telkinlerde bulunuyorlar ki bu anlamda bana çok fazla iş düşmüyor" dedi.

"Ligin sonunda çok farklı hikayeler çıkacak"

Her maçı kazanmak için çıktıkları sahada coşkularını daha da fazla yansıtacaklarını belirten İlker Püren, "Bu sezon iki maç üst üste ilk defa kazandık. Bu bize aslında kazanma alışkanlığını da beraberinde getirdi. Bundan sonraki süreçte her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Coşkumuzu sahaya yansıtacağız. Kazanmaya devam ettikçe de Sakaryaspor'un şöyle bir özelliği var, rüzgarı arkasına alır ve biz rüzgarı arkamıza aldık diye düşünüyorum. Kazanan, kazanma alışkanlığını elde etmiş bir Sakaryaspor çok keyifli olur. Taraftara da camiaya da Türk futboluna da çok keyif verir. Ligin sonunda çok farklı hikayeler çıkacak. Bunu hep beraber göreceğiz. O hikayeleri de buradaki arkadaşlarımız yazacak. Tecrübemizle baktığımız zaman onların vücut diline ve söylemlerine biraz göz kestiğinizde, kulak verdiğinizde bu işin ne manaya geldiğini okuyabiliyorsunuz. O heyecanı ve tutkuyu çok rahat görebiliyoruz. Daha önceki çalıştığımız takımlarda da hem yardımcı antrenörlük döneminde hem de teknik adamlık döneminde şu anki hissiyatım tamamen pozitif. Ben de çok mutluyum. Çünkü burada maç kazanmak diğer takımlarda maç kazanmaktan çok daha farklı o coşkuyu hissettiriyorlar sana" diye konuştu.

"Çok farklı bir Sakaryaspor izleyeceğimizi düşünüyorum"

Yeni transferler hakkında da konuşan Püren, "Yeni transferlerimiz bence hazır geldiler. Kakuta top kendindeyken oynamayı seven bir oyuncu. Top rakipteyken Atanas'a göre biraz daha yumuşak bir oyuncu ama yapılan bütün transferler bence nokta atışı. En büyük risk devre arasında yapılan transferlerdir. Çünkü transferi tutturabilmek çok zordur. Takıma adapte edebilmek ve onları bir arada hareket ettirebilmek çok zordur. Şu an gördüğüm aslında takıma da hareketi getiren yeni gelen transferler. Özellikle Burak Çoban'ın Sakaryalı olması ve Burak Altıparmak'ın çok büyük bir tecrübe olması onların hem de gurbetçi olup, yabancı dil bilmesiyle diğer yabancı oyuncularla birlikte hareket etmemizi güçlendirmesi bu anlamda elimizi çok fazlasıyla kolaylaştırıyor. İnşallah yeni gelen oyuncularla birlikte çok farklı bir Sakaryaspor izleyeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA