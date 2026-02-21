SAKARYASPOR, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi.
1'nci Lig ekibi Sakaryaspor, arka arkaya alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Hakan Kutlu'yla dün yollarını ayırdı. Kulüp, yeni teknik direktör olarak Mustafa Dalcı'yla anlaştı. Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı" ifadelerine yer verildi.
Sakaryaspor, Dalcı ile Anlaştı
