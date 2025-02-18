Sakaryaspor'dan Kazanma Sözü - Son Dakika
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Sakaryaspor'dan Kazanma Sözü

Sakaryaspor\'dan Kazanma Sözü

Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, takımı için kazanma hedefini vurguladı.

18.02.2025 01:18
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, gelecek haftalarda kazanan Sakaryaspor izletileceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Püren, "Bana göre Sakaryaspor daha baskın, daha agresif ve kazanmaya yakın taraftı. Futbolun gerçekleri var. Bir dakika oyundan düşerseniz cezası ağır olabiliyor. O bir dakikalık süreyi çıkardığımız zaman aslında galibiyeti kaçıran taraf biziz. Özellikle golden önce 1-0 öndeyken Cephas'ın Bülent'e çok net, hatta ayağının kırılmasına sebep olacak bir pozisyonda nasıl VAR'a gidilmediği beni çok düşündürüyor. Eğer orada asisti yapan Cephas, kırmızı kart görmüş olsaydı belki oyun daha dengeli gidecekti." değerlendirmesinde bulundu.

Tempolu, coşkulu oynayan bir takım olduklarına dikkati çeken Püren, "Golün VAR'dan dönüşü neredeyse 5 dakika. Puanı bir kenara bıraktığınızda eğer coşkusunu sahaya yansıtan bir takımınız varsa bundan korkmayacaksınız. Yeni transferlerimiz var, onların reaksiyonlarını yeni yeni öğrenmeye ve anlamaya başlıyoruz. Bugün yeni gelen oyuncularımızın da fotoğrafını çok net çektikten sonra artık önümüzdeki günlerde çok daha verimli ve kazanan bir Sakaryaspor'u inşallah izlettirmeye devam edeceğiz." dedi.

??- Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşmada hakem faktörünün konuşulmak zorunda olduğunu belirtti.

Dalcı, "Aslında maçı konuşmak isterdim ama maçın önüne başka şeyler geçti. Dolayısıyla aslında çok üzgünüz. Oyun kurallarının doğru verildiği ya da objektif olduğu bir maçı anlatmak isterdim ama özellikle dakika 65'ten sonra hakemin verdiği kararlar maalesef skora etki etti." diye konuştu.

Yedikleri gollerde topun dışarıdan içeriye girdiğini dile getiren Dalcı, "Ne hikmetse VAR'ın devreye girmesi gerekiyor ama devreye girmedi. ya da gördüğünü yanlış verdi. İkinci gol net dışarıdan çevrildi." ifadelerini kullandı.

Dalcı, puanla dönmenin Ankaragücü için önemine vurgu yapan Dalcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yediğimiz kırmızı kart, Cephas'ın, belki verebilirsin ama Ousun'da bu kadar basit şekilde oyuncuyu atmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada futbolu konuşmak isterdim, hakemleri konuşmak istemezdim çünkü hakem camiasına gerçekten saygım sonsuz ama bu kadar basit olmamalı. Ambiyansı, stresi biraz yüksek maçta hemen dağılıyorsan o zaman belli şeyleri geliştirmen gerekiyor, adil olmak gerekiyor, cesur olmak gerekiyor. Her şeye rağmen buradan puanla dönmek bizim için önemliydi. Dolayısıyla artık bu maçı unuttuk, en kısa zamanda önümüzdeki maça hazırlanacağız."

Kaynak: AA

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