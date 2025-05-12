Sakaryaspor Düşmekten Kurtuldu

Trendyol 1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde Bodrum FK'ye kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Sakaryaspor, bu sezonun son maçını kazanarak 2. Lig'e düşmekten kurtuldu.

Geçen sezon play-off finalisti olarak Süper Lig'in kapısından dönen Sakaryaspor, oyuncu grubunun tamamına yakının değiştirerek Trendyol 1 Lig mücadelesine başladı.

İdari ve ekonomik sorunlarla mücadele eden Sakarya temsilcisinde, ligin başında gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Cumhur Genç getirildi.

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı takım, devreyi 23 puanla düşme hattında 18. sırada bitirdi.

Ligin son 12 haftasında inişli-çıkışlı performans sergileyen Sakaryaspor, düşme hattına inmedi ancak sıralamada üst basamaklara tırmanmayı da başaramadı.

Son maçta ligde kaldı

Erzurumspor FK'yi sahasında 1-0 yenerek puanını 48 yapan ve 14. sıraya yükselen Sakaryaspor, son iki haftaya girilirken ligde kalmayı garantileyemedi.

Ligin 37. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek 15. sıraya gerileyen ve şansını son maça bırakan yeşil-siyahlı ekip, sahasındaki "kritik" maçta Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.

10 yılın ardından yükseldiği ligde 2. sezonunda play-off finalinde Sipay Bodrum FK'ye 3-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Sakaryaspor, kümede kalma mücadelesi verdiği bu sezon ise son maçta aldığı galibiyetle ligde kalabildi.

Sakaryaspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi vererek geçirdiği sezonu 13 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 12 beraberlik sonucunda 51 puanla 13. sırada tamamladı. Rakip fileleri 48 kez havalandıran ekip, kalesinde 54 görerek -6 averajla sezonu kapattı.

Sahasında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 35 puan toplayan Sakarya temsilcisinin, seyircisinin önünde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanması ligde kalmasında büyük rol oynadı.

Deplasmanda sadece 3 galibiyet alabilen 9 mağlubiyet, 7 beraberlik yaşayan yeşil-siyahlı takım, dış sahada 16 puan hanesine yazdırdı.

5 teknik direktör görev yaptı

Sezona Suat Kaya ile başlayan Sakaryaspor, 7 maç sonunda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Ligin 8. haftasında takımın başına getirilen Mesut Bakkal ile 14 maça çıkan Sakarya temsilcisi, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Bakkal'ın ardından Mustafa Dalcı yönetiminde 1 maç oynayan yeşil-siyahlı takım, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Dalcı ile yolların ayrılmasının ardından 23. haftada takımı emanet ettiği İlker Püren yönetiminde 13 maç oynayan Sakarya ekibi, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Ligin son 3 haftasına İrfan Buz ile devam eden Sakaryaspor, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Sakaryaspor'un 2001-02 sezonundan sonraki 1. Lig performansları şöyle:

Sezon G B M A Y AV P S 2001-2002 21 7 10 70 38 32 70 4 2002-2003 15 13 6 48 33 15 58 6 2003-2004 21 5 8 62 36 26 68 1 2005-2006 17 9 8 54 36 18 60 4 2007-2008 16 10 8 55 34 21 58 3 2008-2009 11 6 17 44 50 -6 39 16 2011-2012 4 9 21 31 66 -35 21 17 2022-2023 20 2 14 59 47 12 62 5 2023-2024 17 9 8 50 35 15 60 3 2024-2025 13 12 13 48 54 -6 51 13

Kaynak: AA