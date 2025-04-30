Sakaryaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

- Sakaryaspor, Gençlerbirliği mesaisinde

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor, pazar günü karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve dar alanda pas ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 4 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği ile Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.