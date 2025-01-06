Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör
Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Emircan Altıntaş dk. 68), Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar (Erdi Dikmen dk. 90+1), Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dylan dk. 75), Simon
Yedekler: İsmail Çipe, Yunus Emre Tekoğlu, Engin Can Aksoy, Muhammed Himmet Ertürk, Ali Uğurhan Uğurlu, Volkan Eğri, Alparslan Demir
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Sami Gökhan Altıparmak dk. 75), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Rahman Buğra Çağıran dk. 90+1), Mete Kaan Demir (Nalepa dk. 56), Oğuzhan Berber, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm (Samed Onur dk. 75), Sinan Osmanoğlu
Yedekler: Orkun Özdemir, Yatabare, Çağrı Fedai, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal, Elias Durmaz
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sarı kartlar: Fıratcan Üzüm, Oğuzhan Berber, Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği) - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor - Gençlerbirliği Maçından Beraberlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?