Sakaryaspor\'a hükmen mağlubiyet cezası

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü.

KURAL HATASI YAPILMIŞTI

İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti.

EN FAZLA 6 YABANCI OLABİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin verilirken Sakaryaspor'un maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali sayıldı. PFDK'da alınan karara göre, Sivasspor'un hükmen 3-0'lık galibiyeti tescillendi.