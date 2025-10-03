Sakaryaspor\'a hükmen mağlubiyet cezası

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü.
İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti.
Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin verilirken Sakaryaspor'un maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali sayıldı. PFDK'da alınan karara göre, Sivasspor'un hükmen 3-0'lık galibiyeti tescillendi.
Sakaryaspor, Sivasspor maçına Jakub Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukovic'in yer aldığı ilk 11 ile başladı. İkinci yarı Sakaryaspor'da Wissam Ben Yedder, Rijad Kobiljar ve Umechi Akuazaoku oyuna dahil oldu. Sivasspor, Sakaryaspor'un 83. dakikadan sonra 7 yabancı ile mücadele ettiğini belirterek TFF'ye başvuru yapmıştı.
