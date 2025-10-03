Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası - Son Dakika
Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası

Sakaryaspor\'a hükmen mağlubiyet cezası
03.10.2025 13:04
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta 7 yabancı oyuncuyla oynaması sebebiyle PFDK tarafından hükmen mağlup ilan edildi. Maç sonucu 3-0 Sivasspor lehine tescillendi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü.

KURAL HATASI YAPILMIŞTI

İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti.

EN FAZLA 6 YABANCI OLABİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin verilirken Sakaryaspor'un maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali sayıldı. PFDK'da alınan karara göre, Sivasspor'un hükmen 3-0'lık galibiyeti tescillendi.

NE OLMUŞTU?

Sakaryaspor, Sivasspor maçına Jakub Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukovic'in yer aldığı ilk 11 ile başladı. İkinci yarı Sakaryaspor'da Wissam Ben Yedder, Rijad Kobiljar ve Umechi Akuazaoku oyuna dahil oldu. Sivasspor, Sakaryaspor'un 83. dakikadan sonra 7 yabancı ile mücadele ettiğini belirterek TFF'ye başvuru yapmıştı.

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Sivasspor, Politika, Trendyol, sakarya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası - Son Dakika

SON DAKİKA: Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası - Son Dakika
